Три человека погибли, шестеро, в том числе трое несовершеннолетних детей, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Душанбе-Турсунзаде.

Водитель автомашины «Тико» Вохид Турсунов, 60-летний житель города Гиссара, не справился с управлением и столкнулся с автомашиной «Нексия» под управлением жителя Турсунзаде 51-летнего Мухаммади Бердиева, сообщается на сайте МВД РТ.

На месте ДТП погибли водитель автомашины «Тико» и два его пассажира Холинисо Ходжаева (1968 г.р.) и Амрулло Рахимов (1973.г.р.).

Ранения получили водитель «Нексии» и шестеро его пассажиров, в том числе несовершеннолетние дети.