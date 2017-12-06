Ни один праздник не обходится без застолья, подготовиться к которому нужно заранее. Чтобы год Желтой Собаки принес счастье, следует заманить символ года за стол, точно зная, что можно, а что нельзя готовить на Новый год - 2018.

Что нельзя готовить для новогоднего стола в год Желтой Собаки?

- В Новый год-2018 не стоит сидеть за пустым столом, ведь собака не любит быть голодной. Этот факт также следует учесть тем, кто сидит на диете.

- Из новогоднего меню лучше исключить рыбу, особенно речную: собаки её не любят, а косточкой очень легко подавиться. Но если рыба, все-таки будет на столе, тогда она должна быть с головой, плавниками и хвостом, что на Востоке считается знаком изобилия.

- Не подойдет и привычная "селедка под шубой", салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой.

- Восточные гороскопы советуют отказаться от модных суши и роллов в новогоднюю ночь.

- Некоторые собаки не любят лошадей, поэтому лучше убедиться, что среди мясного разнообразия не было конины.

- Заядлым поклонникам корейской кухни советуют в новогоднюю ночь не дразнить символ года экзотическими блюдами из собачьего мяса, а также хот-догами и фаст-фудом.

- Знатоки Фен-Шуй утверждают, что на столе не должно быть ломаной лапши, потому что от длины лапши зависит долголетие.

- Самый лучший гарнир в эту ночь - картофель, в каком виде не столь важно. Но можно приготовить и гречку, а также рис.

- Стоит уделить внимание также зелени и овощам. Лучше приготовить тушенные овощи ярких цветов, например фаршированный болгарский перец, тушеные баклажаны. Также на столе должны красоваться фрукты, особенно желто-оранжевого цвета апельсины, в тон грядущему празднику.

- От десерта Собака тоже не откажется: торт, творожный пирог, орехи, красиво завернутые в разноцветные бумажки, сухофрукты и т.п.

- Желтая земляная Собака не обрадуется, если в Новый год-2018 из напитков вы выберете квас, пиво или лимонад. Лучше подойдет обычный компот, морс и сок.

- Собака не любит крепкие напитки — в обычной жизни собака не всегда дружелюбно реагирует на выпивших людей.

- Специалисты советуют позаботиться о том, чтобы кошки не крутились возле праздничного стола, чтобы лишний раз не дразнить пса.

- Приготовление блюд лучше завершить к обеду, чтобы к Новому году-2018 успеть отдохнуть и выглядеть свежим и жизнерадостным. Ведь Собаке не понравится, если вы не сможете весело и беззаботно встречать праздник.