Президент Нурсултан Назарбаев высказался о проверке бизнеса, передает CA-News.



"Хватит баловаться, заигрались. Хватит, накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но не забывайте, что это все дала вам страна. Если премьер-министр не разберется, я сам разберусь. (...) Безопаснее деньги держать дома, мы обеспечим их цельность и сохранность", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, президент Казахстана ранее выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах. "18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом. "Тенгизшевройл" - 4,5 миллиарда долларов. "КазМунайГаз" - три миллиарда долларов. "РД "КазМунайГаз" - два миллиарда долларов. "Азиатский газопровод" - более миллиарда долларов. Газопровод "Бейнеу - Шымкент" - 100 миллионов. И так далее", - перечислил Нурсултан Назарбаев.

В ходе выступления президент отметил нескольких бизнесменов, которые вкладывают финансы в Казахстан.

"Нурлан Смагулов строит Mega — в Алматы, Астане, везде — вкладывает деньги и на эти деньги берет кредиты. Вкладывает в Казахстан. Надо похвалить и Булата Утемуратова: Ritz-Carlton он вложил 25% стоимости, он 75% привел инвестиций. Тимур Кулибаев таким же образом — St. Regis", — поделился глава Казахстана.

По словам Назарбаева, эти две гостиницы являются "высшим брендом" в мировом гостиничном бизнесе.