Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, детектив, комедия

Режиссер: Кристофер Лэндон

Актеры: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон, Джейсон Бэйл, Роб Мелло, Рэйчел Мэттьюз, Ramsey Anderson, Brady Lewis, Фи Ву

Премьера в Душанбе: 7 декабря, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…