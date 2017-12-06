Фото: с сайта Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности

Генеральная прокуратура Таджикистана поручила провести дополнительное расследование смерти 23-летнего жителя Вахдата Умара Бободжанова. Он был жестоко избит сотрудниками милиции из-за своей бороды и от полученных травм скончался в больнице в сентябре 2015 года.

В суде столичного района Сино продолжилось судебное слушание по исковому заявлению о взыскании компенсации морального вреда за неэффективное расследование по уголовному делу, связанному со смертью Умара Бободжанова.

"На процессе представитель Генеральной прокуратуры заявил, что Генпрокуратурой затребованы для изучения и получены материалы уголовного дела. По показаниям представителя Генпрокуратуры было установлено, что решение о приостановлении следствия по данному делу, которое было принято прокуратурой Вахдата 30 декабря 2016 года, отменено и дело будет возвращено на дополнительное расследование", - сообщила адвокат Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности Гулчехра Холматова.

Она отметила, что на очередном судебном слушании, которое состоится 8 декабря, будет получена копия этого постановления, а также будет опрошена пострадавшая сторона – родные Умара Бободжанова.

«С учетом аннулирования прежнего решения, следствие по данному делу возобновляется в третий раз», - подчеркнула адвокат.

Исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда за неэффективное расследование – первое в судебной практике республики. Истцом выступает отец скончавшегося молодого человека Махмадсаид Бободжанов, а ответчиком - Генеральная прокуратура РТ. Размер иска: 350 тыс сомони.

29 августа 2015 года 23-летний житель Вахдата, студент Санкт-Петербургского ВУЗа Умар Бободжанов был избит сотрудниками милиции Вахдата и 4 сентября молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание. Прокуратурой Вахдата 1 сентября 2015 было возбуждено уголовное дело по ст. 110 ч.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК РТ и было начато предварительное расследование.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти Умара Бободжанова стала полученная закрытая травма головного мозга с выраженными кровоподтёками в области мягких тканей и верхней части головного мозга.

Позднее, 5 сентября 2015 года, в связи со смертью дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 110 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК РТ.

С тех пор прокуратура Вахдата дважды приостанавливала дело в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению к ответственности.