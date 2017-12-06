Заинтересованность граждан Таджикистана к потенциальному вступлению республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) снижается. Несмотря на это, Таджикистан остается лидером по доле положительных оценок относительно присоединения к этому объединению.

В лидерах по доле положительных оценок остается Таджикистан, хотя здесь есть оговорки. Если в 2012 году 76% населения Таджикистана выступало за присоединение своей страны к евразийскому интеграционному объединению, то в последующие годы показатель такой поддержки постепенно снижался, составив в 2017 году 69%. При этом 18% граждан Таджикистана отнеслись в 2017 году к ЕАЭС с безразличием, 10% затруднились с ответом и всего 2% высказались против, - говорится в исследовании Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР – 2017».

Отмечается, что Таджикистан пока остается наиболее реалистичным и относительно мотивированным кандидатом на вступление в ЕАЭС.

«Но очевидно, что интерес населения республики к Союзу плавно снижается, что заслуживает особого внимания со стороны участников интеграционного процесса», - считают авторы исследования.

Они подчеркивают, что положительное отношение к Союзу в Таджикистане среди респондентов с высшим образованием чаще, чем среди респондентов со средним образованием.

Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС рассматривается правительством республики в течение почти уже три года.

Глава Таможенной службы при правительстве Таджикистана Абдуфаттох Гоиб в июле этого года сообщил журналистам, что рабочая группа, включающая сотрудников его ведомства, «всестороннее изучив вопрос о вхождении в ЕАЭС», пришла к положительному заключению и передала свои соображения правительству республики.

Позже, комментируя данное сообщение, источник «Независимой газеты» в аппарате президента РТ сказал, что «ни в этом, ни в следующем году Таджикистан, скорее всего, вступать в ЕАЭС не будет». «Опыт Киргизии и Армении показывает, что в случае интеграции наша республика лишится части политического и экономического суверенитета. Это может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном и Пекином», – сказал источник «НГ», пожелавший сохранить анонимность. При этом он добавил, что решение остается за лидером нации.

Однако, в конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с речью в Университете ADA в Баку, сообщил, что «в настоящее время рассматривается возможность присоединения Таджикистана к ЕАЭС».

Странами-членами Евразийского экономического союза на данный момент являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.