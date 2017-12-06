Хорошо, если ваша фигура идеальна. Если она оставляет желать лучшего, а до новогодних праздников осталось чуть больше трех недель, а этого вполне достаточно, чтобы привести себя в форму. Но нужно применить «экстренные меры» в борьбе с лишним весом.
Не забываем, что человек, заботящийся о своем здоровье и красоте, не станет прибегать к диетам, потому что знает, что это – временная мера, которая повлечет за собой необратимый эффект возврата лишнего веса. Если ограничения в питании практикуются часто, клетки запоминают информацию и начинают накапливать жир даже при минимальном урезании рациона.
Знакома ситуация, когда во время очередной диеты удается немного похудеть, затем вес стоит на месте, а при малейшем нарушении или выходе из диеты стремительно возвращается с прибавкой? Значит, вы попали в ловушку. Поэтому не стоит откладывать вопрос о переходе на правильное питание и регулярные занятия спортом за последний момент. Но если уже так вышло, а привлекательно выглядеть все же хочется, возьмите несколько советов на вооружение.
За 3 недели до Нового года
По мнению многие фитнес-тренеров и диетологов, за это время вполне можно похудеть на 4-5 килограммов без особого вреда для здоровья. Это не потребует очень больших жертв с вашей стороны. Прежде всего, перейдите на рациональное и здоровое питание, не поддавайтесь искушению съесть продукты с большим количеством углеводов и соблюдайте следующие правила питания.
1. Уменьшите вашу привычную порцию еды на треть или даже наполовину. Ешьте в два раза медленнее, пережевывая пищу медленно – и вы заметите, что вполне насытились этой порцией.
2. По утрам, после того как вы встаете, выпивайте стакан теплой воды с ложкой меда и лимонного сока. Это помогает работе поджелудочной железы, активирует печень на сжигание жиров, ускоряет обменные процессы.
3. Ешьте часто и понемногу: яблоки, огурцы, 2-3 орешка, чтобы притупить голод и не набрасываться на еду в основные приемы.
4. Пейте много жидкости, чтобы организм быстрее выводил шлаки и продукты обмена веществ. Кофе и чай пейте только вне приемов пищи, не ранее чем через час после еды.
5. Запретите себе:
- майонез, кетчуп, специи, уксус и избыток соли
- сладости, сдобу, белый хлеб
- продукты-полуфабрикаты, консервированные, маринованные блюда
- фаст-фуд, жареное
- колбасные изделия
- картофель
6. Пищу, насыщенную углеводами, ешьте только до обеда. После 13 часов ваше питание должно быть растительно-белковым.
7. Ужинайте не позднее 7-8 часов вечера. Если вы ложитесь поздно, после последнего приема пищи до сна должно оставаться минимум 3 часа.
8. Дополните питание занятиями спортом через день в тренажерном зале или дома.
За 2 недели до Нового года
Спектр двухнедельных диет достаточно широк. Выберите такую, которая не вредит здоровью. Если диеты вам соблюдать сложно, воспользуйтесь принципами питания, описанными выше. В этом случае, конечно, потеря веса будут не столь ощутимой, но вы избавитесь от пары-тройки лишних килограммов.
За неделю до Нового года
Многие вспоминают о проблемах с фигурой примерно за неделю до праздника. Однако даже за это время реально похудеть на несколько килограммов. Но быстрые диеты опасны тем, что вес теряется быстро, но и возвратиться в период обильных застолий тоже может стремительно. Кроме того, недельные диеты обычно достаточно жесткие, и это стресс для организма – если вас это не пугает, тогда есть такой вариант:
Диета предновогодняя
В течение 7 дней необходимо полностью убрать из рациона сахар и соль, пить ежедневно не менее 1,5 литров обычного маложирного кефира и есть:
1 день – 5 некрупных отварных картофелин
2 день – около 100 граммов отварного мяса курицы (в идеале – грудка без кожи)
3 день – около 100 граммов постного мяса (говядины или свинины)
4 день – около 100 граммов отварной нежирной рыбы (филе)
5 день – 500-600 граммов свежих овощей или несладких фруктов (виноград и бананы есть нельзя)
6 день – только кефир, в неограниченном количестве
7 день – голодайте на минеральной несоленой слабогазированной воде.
Оставьте себе пару дней перед Новым годом на плавный выход из диеты, иначе переедание после голодания может сильно вам навредить.
Процедуры для красивой фигуры
- При подготовке к Новому году стоит очистить организм от шлаков и провести несколько сеансов в сауне или бане (посещайте ее каждые 4-5 дней вплоть до самого Нового года). Это поможет вам взбодриться, вывести из организма лишнюю жидкость и токсины.
- Запишитесь на антицеллюлитные массажи и обертывания, это поможет вам повысить эластичность кожи, сделать проблемные зоны более привлекательными. Но если вы пойдете в СПА-салон за две или три недели до Нового года – сильно выраженных результатов не ждите, вас только немного приведут в порядок.
- Принимайте контрастный душ на все тело или хотя бы на зону бедер и груди, это улучшит кровообращение и внешний вид, придаст коже эластичность и свежий вид. Зимой это очень актуально. После такого душа массируйте кожу с маслами – используйте любое натуральное масло для массажа, например, грейпфрутовое или апельсиновое.
- Полезны ежевечерние ванны с морской солью, в них можно добавить арома масла – бергамота, грейпфрута, розы, ромашки. Полежите в этой ванне 15 минут, а после активно разотрите кожу полотенцем и увлажните.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете блистать в Новый год!
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