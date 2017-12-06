Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту использования ослиного мяса в колбасном цеху в Ташкенте, пишет со ссылкой на сайт ведомства Подробно.уз.

Отмечается, что в ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного управлениями города Ташкента и Хорезмской области, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, установлено, что из Хорезмской области в город Ташкент доставлено 69,6 кг ослиного мяса в целях их реализации цеху по производству мясной продукции «Шаршара», принадлежащего ООО «GOLD PREMIUM PRODUCT», расположенного в Алмазарском районе столицы.

Работники цеха смешивали указанное мясо с другими мясными продуктами, 275 кг мяса, находившегося в цехе, изъято в установленном порядке.

Согласно заключению соответствующих специалистов, изъятое мясо не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Генпрокуратуре уточнили, что по данному факту в отношении работников предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Данная статья предусматривает наказание вплоть до исправительных работ сроком до двух лет.