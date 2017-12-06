Этой осенью на рекламных площадках и автобусных остановках Ташкента появились необычные рекламные плакаты. С билбордов на жителей и гостей столицы смотрят звезды эстрады, деятели культуры, искусства и спорта – Севара Назархан, Насиба Абдуллаева, Муножатхон Йулчиева, Муниса Ризаева, Асаль Шодиева, Амира Алибекова, Лейли, Бобур Исмаилов, Руслан Нурудинов, Саида Амир. Вместе со звездами на каждом из плакатов запечатлены животные, большинство из которых были спасены на улицах города. Весь проект сопровождается хештэгом #ozorberma («Не относись жестоко») и слоганом «Insonbo’l – Будь человеком». Наш партнер «Открытала Азия онлайн» разузнала подробности.

ПОЧЕМУ?

Идею подобной социальной акции председатель исполнительного комитета неправительственной организации «Mehr va Oqibat» («Доброта и Милосердие») Тимур Арипов обдумывал давно.

Мысль создать масштабный проект с привлечением уважаемых и узнаваемых людей страны возникла еще в июне прошлого года, а первая фотосессия состоялась в январе 2017-го. Вот уже седьмой год главной целью «Mehr va Oqibat» является защита прав животных-компаньонов.

Работа ведется по трем основным программам:

1. Разъяснительные беседы с людьми, воспитание детей в духе милосердия и заботы о тех, кто слабее.

2. Помощь тем, кто обращается в соответствующие органы с заявлениями

по факту жестокого обращения с животными и консультации юриста.

3. Разработка проектов и предложений на законодательном уровне, чтобы увеличить степень ответственности за жестокое обращение с животными.

КТО?

Негосударственная некоммерческая организация Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» работает с 22 декабря 2010 года. Постоянных спонсоров у нее нет, все члены Общества вносят свой посильный вклад в его деятельность. К сожалению, желающих помогать финансово не так много, однако люди за свой счет ведут льготную программу стерилизации для животных малообеспеченных семей и пенсионеров.

По возможности члены Общества стараются привлекать и активную молодежь - волонтеров.

ГДЕ?

Проект представлен в виде билбордов и баннеров на остановках общественного транспорта и в отдельно стоящих рекламных местах. На билбордах изображены звезды узбекской эстрады, деятели культуры, спорта и искусства с животными. Почему были выбраны именно звезды? Ну это понятно – именно кумиры являются образцом для подражания, и многие люди прислушиваются к их мнению, хотят поступать так, как поступают они. Поэтому свои идеи организаторы решили выразить именно при помощи селебрити, таким образом затронув сердца молодых людей и вложив в их головы такие понятия, как доброта, сострадание и милосердие. Сегодня по Ташкенту размещено 25 больших билбордов и 150 баннеров.

Одна из самых известных и талантливых дизайнеров Узбекистана – Саида Амир – с удовольствием приняла участие в этом проекте. Содержать домашних животных Саида начала еще 24 года назад, и первых трех кошек подобрала на улице.

- Своим участием я хотела донести идею того, что, проявляя добро и заботу по отношению к братьям нашим меньшим, человек становится более внимательным к окружающему живому миру и к природе в целом. Мы стремимся к гармонии и становимся лучше, тем самым принося пользу себе и обществу, в котором живем. Ведь отношение человека к животным часто является индикатором отношения человека к человеку. На мой взгляд, вся та работа, которая ведется сегодня Обществом защиты животных, обязательно должна быть услышана и поддержана государством. Также я считаю, что должны быть предприняты меры на законодательном уровне. Нужен жесткий закон, защищающий права животных, который может послужить сдерживающим фактором от насилия над ними, - говорит Саида.

КАК?

Организаторы проекта уверены, что отношение к животным будет меняться. Для этого нужно просвещать граждан и в первую очередь детей, вот почему члены Общества пошли по школам с беседами о доброте и милосердии.

Программа просвещения полноценно начала свою работу в 2013 году. На сегодняшний день охвачено более 34 000 учащихся школ, лицеев, колледжей и ВУЗов. Программа просвещения – это прямая уставная задача, после согласования с администрацией школ представители «Mehr va Oqibat» принимают приглашение и приходят в учреждение. Им часто задают вопрос: «Это платно?» А потом, услышав, что члены ННО тратят свои средства и время на проведение этих бесед бесплатно, с радостью соглашаются помогать.

В основном беседы проводятся в учебных заведениях города Ташкента, Ташкентской области, кроме того, представителей «Mehr va Oqibat» приглашали в Самарканд, а теперь еще и в Бухару.

Результат налицо: за 40 минут беседы дети меняются на глазах и учатся тому, как не причинять боль и страдания животным.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В планах у организаторов - проведение показов, просветительская деятельность, организация круглого стола с участием депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса.

Они будут продолжать работу над внесением изменений и дополнений в действующее законодательство и проводить беседы про доброту и милосердие в школах, колледжах и вузах.

Между тем, в Таджикистане активисты летом пытались остановить негуманное уничтожение животных на улицах города Душанбе.

Было даже послано открытое письмо от жителей столицы к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с подобной просьбой.

Мэрия на строительство специального приюта не решилась. Бездомные животные в настоящее время после отлова содержатся в клетках при районных дорожно-эксплуатационных управлениях несколько дней, потом отвозятся на городскую свалку и отстреливаются.

Раньше стреляли прямо на улицах города, теперь это делать запрещено.