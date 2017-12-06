Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года, сообщает Интерфакс.
Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.
По словам главы российского государства, "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".
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