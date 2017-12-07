Очередной 14-й отчетно-выборный съезд Демократической партии Таджикистана состоится в Душанбе 23 декабря.

На съезде планируется участие 120 делегатов со всех регионов страны и 50 гостей. Основным вопросом, который рассмотрит съезд, является выбор нового лидера Демократической партии Таджикистана, сообщил «АП» источник в политсовете ДПТ.

Политсовет партии намерен выдвигать на роль лидера ДПТ кандидатуру нынешнего председателя партии, депутата нижней палаты парламента республики Саиджжафара Исмонова.

«Выборы нового лидера партии пройдет в обязательном порядке на альтернативной основе», - заверили «АП» в политсовете партии.

Демпартия Таджикистана была учреждена в 1991 году. Её первым лидером был Шодмон Юсуф, который сейчас проживает в Вене, столице Австрии. После подписания соглашения о мире в Таджикистане, партию возглавил Мухамадрузи Искандаров.

В конце 2006 года Министерство юстиции признало Масуда Собирова новым председателем Демократической партии Таджикистана.

Возглавить партию Собирову удалось после ареста и заключения под стражу бывшего лидера партии Мухамадрузи Искандарова, приговоренного Верховным судом РТ к 23 годам лишения свободы.

Партия была разделена на два крыла, во главе которых стояли Саидджафар Исмонов и Рахматулло Валиев, заместители председателя ДПТ.

Однако внеочередной съезд партии, созванный Масудом Собировым в 2006 году без участия этих двух оппонентов, избрал Собирова новым своим лидером.

Саидджафар Исмонов 23 декабря 2012 года на 11-ом внеочередном съезде был избран председателем Демократической партии Таджикистана.

На пост председателя партии тогда претендовали Саидджафар Исмонов и Равшанбек Ахмедов. Большинство – 86 делегатов съезда предпочло кандидатуру Исмонова. Мамлакат Джайчиева, председатель оргкомитета съезда воздержалась от участия в выборах нового лидера партии. В рядах ДПТсостоит около 20 тыс. граждан Таджикистана.