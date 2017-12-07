6 декабря 2017 года состоялось акционерное собрание МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», на котором были утверждены итоги увеличения уставного капитала Организации. В акционерный капитал МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» вошел авторитетный институт поддержки микрофинансирования Alternative Fund, являющийся частью холдинга Мikro Kapital (Люксембург).

Мikro Kapital является компанией по управлению активами и занимается кредитованием малого и среднего бизнеса с 2008 года. Основной фокус деятельности Alternative Fund направлен на развивающиеся страны Восточной Азии, Восточной и Центральной Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и страны СНГ, где она успешно поддерживает малый бизнес и сопровождает предпринимателей в открытии и становлении их бизнеса.

Миссией Mikro Kapital является рациональное воздействие экономическому росту стран, в которых они работают, обеспечение финансовой поддержки и ноу-хау малым и средним предприятиям. Для Alternative Fund вхождение в капитал ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ является первой инвестицией в финансовом секторе Таджикистана.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ неизменно поддерживает государственную политику по оздоровлению банковского сектора страны проводимых Национальным Банком и Правительством Таджикистана и наращивание уставного капитала Организации является свидетельством выполнения данной политики» - подчеркнула генеральный директор МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ Гульбахор Махкамова.

Микрофинансирование является самым молодым и в то же самое время самым динамично развивающимся сегментом в финансовом секторе нашей страны, активно поддерживаемый государством и Национальным Банком Таджикистана. Микрокредиты стали эффективным инструментом финансовой поддержки, который способствует предпринимателям реализовать свои цели и улучшить благосостояние.

Планируется, что участие нового акционера в капитале ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ придаст новый импульс в развитии Организации, позволит эффективно использовать лучшие современные практики банковского дела и инновационные подходы финансирования. Успешное применение уникального международного опыта нового партнера позволит ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ увеличить возможности для расширения линейки финансовых услуг, изучить и освоить новые бизнес модели, существенно улучшить качество обслуживания клиентов.

Alternative Fund вошел в группу Акционеров ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, участниками которой являются признанные международные финансовые институты ЕБРР, ФМО, Трипл Джамп, социально ответственные организации МЕДА, НАДЖТ, Фонд ИМОН. Наряду с нынешними акционерами Организации, Alternative Fund будет разделять традиционные подходы по социально-ответственному финансированию, инновационным подходам и стремления в реализации лучших мировых практик в Таджикистане.