The Democratic Party of Tajikistan (DPT) is expected to hold its next 14th congress in Dushanbe on December 23.
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