Фото: кадр с видео, выложенного в сеть сразу после драки на Хованском кладбище в мае 2016 года

Пять уроженцев Таджикистана обвиняются по статьям УК РФ о хулиганстве, уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью.

Гособвинение на прениях в Щербинском суде Москвы по делу о массовой драке на Хованском кладбище попросило в среду переквалифицировать и смягчить обвинение подсудимым, сообщает ТАСС.

Каждого из пяти подсудимых прокурор попросила приговорить к 3,5 года колонии.

Гособвинитель Людмила Баландина отказалась от обвинения по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также от двух эпизодов преступления по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам национальной или религиозной ненависти.

Она также попросила переквалифицировать действия подсудимых с "хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", на "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и назначить за него каждому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки в мае 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения. По данным полиции, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил.

Как пояснила после судебного заседания сама Баландина, следствием не было предоставлено достаточных доказательств наличия у подсудимых "предварительного сговора между собой и с неустановленными лицами на беспричинное нарушение общественного порядка и намерения применить насилие в отношении потерпевших".

По ее словам, выводы следствия о совместных умышленных действиях подсудимых, результатом которых явились травмы у потерпевших, механизм образования таких травм "противоречат выводам экспертиз".

Щербинский районный суд приступил к рассмотрению по существу дела о событиях на Хованском кладбище 21 сентября. На скамье подсудимых пять человек: Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов. В ходе заседания они вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. В отношении других 16 фигурантов дела о массовой драке СК завершил расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство.