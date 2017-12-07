В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 6 декабря в тоннеле «Шахристан» на автотрассе Душанбе-Худжанд, двое погибли, трое госпитализированы, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 47-летний житель района Айни Шамсималик Умаров внутри тоннеля совершил столкновения с грузовой автомашиной марки «Дулан»: она была припаркована в тоннеле по причине поломки мотора.

В результате ДТП погибли двое пассажиров «Опель Астры», водитель и его двое пассажиров госпитализированы.

Тоннель «Шахристан» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной АТТ 5,253км, находится на 160+473 километре автодороги «Душанбе—Чанак» на стыке двух районов Согдийской области Таджикистана — (Айнинского и Шахристанского). Строительные работы начались 22 августа 2006 года. Тоннель был сдан в экспликацию президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 октября 2012 года.