Азиатская футбольная Конфедерация обнародовала новый технический рейтинг федераций. Именно на основании этого рейтинга будут распределены квоты на участие в клубных турнирах АФК в 2019-2020 годах.

В новом рейтинге Таджикистан, набрав 30,433 очка, занимает 12-е место среди 46 национальных федераций АФК и 7-е место – в зоне «Запад», которое дает нам право играть в предварительном раунде Лиги чемпионов АФК в сезонах-2019-2020, сообщает официальный сайт ФФТ.

Это означает, что чемпион Таджикистана-2018 получит право выступить в Лиге чемпионов АФК-2019 с предварительной стадии.

В случае если наш чемпион пробьется в групповой этап Лиги чемпионов АФК, то в Кубке АФК-2019 примут участие серебряный и бронзовый призеры национального чемпионата-2018. В случае если сильнейший клуб Таджикистана не сможет выйти в групповую стадию Лиги чемпионов, то продолжит свое выступление в групповом этапе Кубка АФК-2019.

Отметим, что для получения допуска для участия в Лиге чемпионов АФК в сезонах 2019-2020 чемпион Таджикистана должен пройти обязательную процедуру лицензирования – без получения лицензии клуб не будет допущен к участию в главном клубном турнире Азии.