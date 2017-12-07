Назначение премьер-министра Таджикистана Кохира Русулзода главой правительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы с Узбекистана свидетельствует о том, что Душанбе уделяет особое значение для решения пограничных проблем с Ташкентом.

Такое мнение в интервью «АП» высказал источник в правительстве Таджикистана. Он уверен в том, что в ближайшее время официальный Ташкент также утвердит новый состав своей правительственной комиссии по вопросу переговоров с Таджикистаном по проблемам госграницы, и эту комиссию возглавит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

«Обновленная комиссия двух государств по вопросам границы, в которую войдут «тяжеловесы» правительств двух государств, порождает огромный оптимизм и веру в то, что в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан поставят точку в спорных вопросах о госгранице», - отметили в таджикском правительстве.

По его словам, ожидается, что обновленная комиссия двух государств по вопросам демаркации и делимитации спорных участков госграницы между Таджикистаном и Узбекистаном проведет встречу в ближайшее время, точнее, в начале 2018 года.

После решения проблем, связанных с границей, в отношениях Таджикистана и Узбекистана ожидается большой прорыв, уверены в правительстве РТ.

Так, страны могут договориться о безвизовых поездках граждан двух государств, об открытии автомобильного сообщения, железнодорожных пассажироперевозках, о выделении квот для узбекоязычных граждан Таджикистана в вузах Узбекистана и таджикояхычных граждан Узбекистана в вузах Таджикистана, об открытии новых КПП на границе двух стран, о первом государственном визите президента Шавката Мирзиёева в Душанбе, заявил источник.

Источник «АП» в правительстве Таджикистана убежден в том, что сегодня и Ташкент, и Душанбе понимают - проблема не может быть решена в условиях постоянной конфронтации между двумя государствами, поэтому обновленная комиссия действительно может продвинуть вперед процесс демаркации границы.

Напомним, правительство Таджикистана образовало новый состав комиссии по разрешению приграничных вопросов с Узбекистаном в конце ноября, ее возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

В новый состав комиссии вошли 19 человек, в том числе вице-премьер Азим Иброхим, председатель госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода, министр юстиции Рустам Шохмурод, министр иностранных дел Сироджиддин Аслов.

Правительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами возобновят фактически прерванную пять лет назад работу.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы были созданы еще в 2000 году.

До 2002 года стороны определились с 84% линии границы, и в октябре того же года главы государств подписали договор о таджикско-узбекской госгранице. Обмен ратификационными грамотами по вступлению договора в силу состоялся в марте 2009 года в Ташкенте.

Спорные вопросы по оставшимся 16% линии границы планировалось разрешить на переговорах в феврале 2012 года. Одним из основных спорных участков границы является находящаяся на территории Таджикистана Фархадская плотина, построенная в 40-х годах прошлого века. Однако 5 лет назад трехдневное заседание сторон завершилось безрезультатно.

После прихода к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиеева стороны неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности, речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км.

«Спорными остаются примерно 93 км таджикско-узбекской границы, и этот спор будет решен в ближайшее время», - сказал летом этого года журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода.