Современные книжные шкафы с встроенными USB-портами появились в Хороге. Один из них находится в городском центральном парке, а другой рядом со школой №2.

Инициатором идеи по изготовлению книжных шкафов является глава Общественной организации «Умедвор» Зохир Шохмусалламов.

В книжному шкафу можно найти разные книги ОО "Умедвор"

«При финансовой поддержке rомпании «ПамирЭнерджи» было изготовлено десять книжных шкафов, оснащенных USB-портами. Два из них уже успешно установлены в Хорогском центральном парке и рядом со школой № 2. Еще два в скором времени появятся возле Областной больницы города и рядом с Хорогским государственным университетом», - сообщили в «ПамирЭнерджи».

Остальные также будут установлены в ближайшем будущем и ими могут пользоваться все желающие.

«Пользоваться USB-портами и книгами можно совершенно бесплатно. Пока заряжается телефон, можно почитать книгу. Можно взять книгу домой, а потом вернуть ее обратно. Наши книжные шкафы открыты и не имеют замка, и каждый желающий в любое время суток можете воспользоваться всеми преимуществами наших замечательных шкафов», - отметили в компании.

В книжном шкафу представлены как учебные, так и художественные книги на русском и английском языках.

В ОО «Умедвор» сказали, что если кто-то желает пополнить «уличную библиотеку», то могут связаться с ними или принести книги в их офис.

"Уличной библиотекой" можно воспользоваться в любое время ОО "Умедвор"

Цель проекта - повышение культуры книгочтения, повышение уровня самосознания, изменение отношение к книге, как к источнику знаний, отметили в организации.