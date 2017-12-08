Руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов задержан прокуратурой Согдийской области.

Он был задержан 5 декабря, сообщил источник в прокуратуре области.

По данным источника, следствие ведет следственный отдел областной прокуратуры.

"Ему предъявлено обвинения по статье 245 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении) УК РТ", - сообщил источник.

Данная статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 250 до 365 показателей для расчётов или ограничения свободы на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

Напомним, в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Между тем, глава управлении по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода в телефонном разговоре с «АП» отказался комментировать задержание Хайрулло Мирсаидова.

На вопрос отчитался ли до задержания Мирсаидов перед управлением по полученным ранее средствам Зохидзода ответил: «все вопросы по данному делу задавайте прокуратуре».

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.