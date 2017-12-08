В рамках подготовки к чемпионату Азии-2018, который пройдет с 1 по 11 февраля в Китайском Тайбэе, национальная сборная Таджикистана по футзалу проведет два товарищеских матча против сборной Турции.

Товарищеские встречи между сборными Таджикистана и Турции пройдут 26 и 27 декабря в Душанбе. В феврале этого года футзалисты Турции и Таджикистана уже встречались в рамках товарищеских игр. Обе встречи, которые прошли в турецком городе Ялова, завершились победой турецкой сборной (5:4 и 3:2), сообщает официальный сайт ФФТ.

Предстоящие товарищеские матчи против команды Турции, которые пройдут в Душанбе, станут для сборной Таджикистана этапом подготовки к 15-му чемпионату Азии. Своих соперников по группе наша сборная узнает во вторник, 12 декабря, когда состоится жеребьевка чемпионата Азии-2018. Жеребьевка состоится в гостинице «Шервуд» в Тайбэе и начнется в 11:00 часов по местному времени (8:00 – по душанбинскому).

Уже известен состав корзин, по которым будут распределены команды при жеребьевке чемпионата Азии-2018. Сборной Китайского Тайбэя на правах хозяйки чемпионата автоматически присвоена первая позиция в группе «А». В первую корзину попали призеры последнего чемпионата Азии в Ташкенте – Иран, Узбекистан и Таиланд. Во вторую корзину вошли сборные Вьетнама, Кыргызстана, Японии и Ирака. Сборная Таджикистана оказалась в третьей корзине и на групповом этапе чемпионата Азии-2018 не встретится с командами Китая, Ливана и Иордании. В четвертую корзину были определены Малайзия, Бахрейн, Южная Корея и Мьянма.

По итогам жеребьевки участники финальной стадии будут разбиты на четыре группы (от «A» до «D»), откуда в плей-офф пройдут по две сильнейшие сборные с каждого квартета.