Президент Чешской Республики Милош Земан в четверг, 7 декабря, заявил, что его страна вслед за США может перенести свое посольство в Иерусалим, сообщает Newsru.com.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, Земан заявил, что его такое решение"очень обрадовало".

"Во время визита в Израиль четыре года назад я говорил, что поддерживаю перенос посольства Чехии в Иерусалим. Возможно, рано или поздно мы последуем примеру США", - отметил президент в эфире пражского телеканала Barrandov. Как сообщает сайт чешского журнала Tyden, Земан считает, что Трамп принял верное политическое решение, и страны Евросоюза "совершенно точно" должны последовать примеру США, также переведя свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Как отмечает NEWSru Israel , 6 декабря министерство иностранных дел Чехии обнародовало заявление о признании Иерусалима в границах 1967 года столицей Израиля. Чешское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Прага видит в Иерусалиме будущую столицу как Израиля, так и Палестинского государства в рамках соглашения между сторонами. Но по мере прогресса в процессе мирного урегулирования палестино-израильского конфликта Чехия взвесит возможность переноса своего посольства в Иерусалим, говорилось в заявлении.

В то же время министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек ранее заявлял, что республика пока не планирует переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.