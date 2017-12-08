Масштабный розыгрыш 5-ти путёвок в Италию на Матч "Ювентус – Барселона», в котором участвовали гости центра обслуживания и посетители сайта компании «Формула 55» был проведен 5 ноября.

5 победителей в день проведения матча 22 ноября увидели «Ювентус-Барселона» на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, где проходил матч группового этапа Лиги чемпионов.

Победители розыгрыша Формула 55

«В первую очередь нам очень понравился культурный центр северной Италии. Для меня это была самая незабываемая поездка из всех тех, которые я совершал ранее. Стадион в Турине мне показался лучше, чем стадион «Маракана» в Бразилии, но его можно сравнить с «Альянц Ареной» в Мюнхене. Я побывал на многих матчах в таких городах как Дубай, Австралия, Бразилия, благодаря компании «Формула 55». На этот раз все прошло впечатляюще, особенно удивило, как болеют фанаты «Ювентуса», атмосфера на стадионе», - рассказал о своих впечатлениях один из победителей Фозил Хабибов.

Формула 55

Также своими впечатлениями поделился другой победитель Хуршед Холов.

«Невероятно красивый исторический город, нам удалось за два дня пройти часть его достопримечательностей. Мы сходили в Египетский музей в Турине, повидали Колизей, который является памятником архитектуры Древнего Рима, самое главное получили положительный заряд от самого матча. Отдельную благодарность хочется выразить букмекерской компании «Формула 55» за невероятную возможность быть намного ближе к спорту», - сказал он.