Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, сообщает Газета.ру.

Американский лидер отметил, что в отличие от своих предшественников он исполнил предвыборное обещание о переносе дипломатического представительства в Израиле.

«Я исполнил обещание своей предвыборной кампании - другие нет», - написал Трамп в твиттере.

К своей записи Трамп прикрепил видеонарезку, в которой предыдущие президенты США Билл Клинтон, Дордж Буш-мл. и Барак Обама в разные годы выступали с заявлениями о намерениях перенести посольство в Иерусалим.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение.

В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.