Баходур Усмонов оплатил картой 40 сомони покупку в одном из торговых центров Худжанда и выиграл 500 сомони.

«Я очень часто оплачиваю свои покупки в магазинах платежной картой Банка Эсхата, особенно когда заправляю свой автомобиль. Это очень удобно, не нужно носить с собой наличные, каждая покупка сопровождается СМС- сообщением, что позволяет контролировать мои расходы. А благодаря акции «Хариди бурднок» мне повезло, и я выиграл денежный приз. Очень рад, и буду продолжать пользоваться безналичным расчетом. Тем более, что во втором туре акции, оказывается, будут разыгрываться 2300 сомони. Очень надеюсь, что мне еще раз повезет! (смеется)» - говорит Б. Усмонов.

Банк Эсхата поздравляет Баходура с выигрышем, а также объявляет имена еще 22 победителей 1 тура акции «Хариди бурднок», которые также, как и Баходур, оплатили картой покупку и выиграли по 500 сомони. Выигрыш будет переведен на карту победителей в ближайшее время:

Аюбов Бахтиёр Джумаевич

Суванова Фарангис Рустамовна

Шарипова Марям Хакимовна

Тохирова Заррина Ибрагиматамовна

Бободжонов Яхёджон Ёкубович

Баротов Эркин Махмудович

Мухиддинова Гулнора Хабибуллоевна

Мухитдинов Акмалхон Асрорович

Камолов Ахрор Джамолович

Розиков Абдуали Абдусатторович

Осимов Ахаджон Ахмадович

Хакимбаев Давронджон Бахромджонович

Абдурашидов Фуркат Файзуллоевич

Сайфуллоев Мухаммад Файзуллоевич

Мансуров Мухаммаджон Мансурджонович

Марахимова Орзигул Бутабековна

Мансурова Сурайё Бахромовна

Рустамов Осимджон Касимович

Назмидинов Хуршед Масаридинович

Шодиев Фаридун Баходурович

Карибабаев Ёдгор Усмонович

Осимов Фирдавc Джафарович

Напоминаем, что акция «Хариди бурднок» от Банка Эсхата призвана стимулировать клиентов совершать безналичные платежи, а также содействовать развитию карточного бизнеса и исполнения Постановления правительства Таджикистана «О мерах по развитию безналичных платежей посредством платежных карт». Согласно данному постановлению все торговые центры и точки сервисного обслуживания обязаны приобрести POS-терминалы для приема безналичных платежей посредством платежных карт. Акция проводится в рамках партнерства с компаниями, работающими в сфере предоставления услуг (АЗС, торговые центры, аптеки, гостиницы и т.д.). Список торговых точек и АЗС где действует акция можно посмотреть здесь http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php

Победителей акции определяет комиссия методом случайной выборки. Во втором туре будут разыграны 3 денежных приза по 2300 сомони.

Спешите! Акция продлится до 31 декабря 2017 года. За дополнительной информацией звоните на короткий номер 808!

Не упустите отличную возможность выиграть денежный приз под Новый Год. Всего лишь произведите оплату за покупку картой Банка Эсхата и вы участник акции!