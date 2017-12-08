МИД Таджикистана выражает озабоченность в связи с инициативой США о переносе посольства Вашингтона из Тель-Авива в Иерусалим, и считает, что данное решение создает на Ближнем Востоке новые проблемы, связанные с безопасностью и религиозными противостояниями, говорится в распространенном сегодня заявлении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Опираясь на соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН, МИД Таджикистана подчеркивает, что Иерусалим принадлежит всем религиям и объявление его городом одной нации или религии противоречит международным договоренностям.

«Инициатива США внесет серьезную брешь в старания многих стран мира по достижению мира между Палестиной и Израилем», - говорится в заявлении.

МИД Таджикистана выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны воздержатся от действий, который нанесут урон миру и стабильности в регионе, и будут стремиться к мирному и справедливому решению проблем Палестины и Израиля в рамках международного права.