Обыск машины сына Каромата Шарипова производили 6 декабря, когда он и волонтер организации его отца были остановлены полицейскими с привлечением понятых и кинолога с собакой.

Видео досмотра автомобиля опубликовано YouTube на канале Телеканала «Таджикские трудовые мигранты». Судя по видео процесс досмотра проходит неподалеку от Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ОМВД России по городскому округу Егорьевск, где и содержится обвиняемый в нарушении правил пребывания в России Каромат Шарипов.

Как сообщается на сайте Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», который заблокирован некоторыми интернет провайдерами Таджикистана, адвокату и сыну Шарипова было отказано во встрече с ним. От них только приняли продукты питания. На видео не сообщаются имена сына и адвоката.

«Сотрудник Егорьевского спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России или депортации свой отказ мотивировал отсутствием начальника и рекомендовал обратиться в ОМВД по городскому округу Егорьевска», - отмечается в сообщении.

Далее, в публикации на сайте «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что «живет Каромат Бакоевич не в шикарной 3-комнатной квартире в центре Москвы, как пишет господин Лурье» (Олег Лурье, российский журналист, специализирующийся на журналистских расследованиях. В своем репортаже о массовой драке в ТЦ "Москва" он писал, что у Шарипова в собственности роскошный коттедж в ближнем Подмосковье размером в 560 квадратных метров, трехкомнатная квартира в Москве и офис в центре столицы - АП).

«Проживает Каромат Шарипов в Люберцах, в районе, где состоялся над ним суд. Он женат, у него есть 4 детей. Один ребенок родился на территории ГДР во время прохождения службы в Вооруженных силах СССР. Двое детей получили высшее образование в московских ВУЗах. Младший сын прошел срочную службу в рядах российской армии. Младшая дочь – инвалид. Супруга за несколько дней до суда перенесла операцию, и сейчас передвигается с помощью костылей», - говорится в публикации.

Согласно постановлению Люберецкого городского суда Московской области от 30 ноября 2017 года глава Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.3.1 ст 18.8. КоАп РФ и подвергнут административному наказанию с уплатой штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей в доход государства и выдворением за пределы Российской Федерации, с помещением в ЦВСИГ ОМВД России по Егорьевск. Шарипова задержали в зале суда.

В качестве «истца» в судебном деле выступал Каромат Шарипов, который в своем исковом заявлении оспаривал решение и действие органов государственной власти по изъятию у него паспорта гражданина Российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской Федерации Каромат Шарипов получал дважды: 16 июня 1999 года и в 2008 году, по достижению 45-летнего возраста. Оба паспорта были выданы УФМС России по Смоленской области.