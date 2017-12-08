Театр им. Маяковского готовится отметить 80-летний юбилей
Турецкая полиция задержала уроженцев Центральной Азии по подозрению в связях с ИГ
В Узбекистане начало вещать первое исламское онлайн-радио
Фонд ООН в области народонаселения в РТ подытожил результаты деятельности за 2017 год
В Душанбе состоялся 4-й инвестиционный Форум по агробизнесу в Таджикистане
Хайрулло Мирсаидову предъявлены обвинения в возбуждении вражды и ложном доносе
Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем «Золотого мяча»
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