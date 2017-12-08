По мере укрепления независимости в нашем обществе стали выдвигать на первый план понятие «самосознание» как некую национальную идею, которая подразумевает воспитание народа на примере собственной этнической истории, направленное на повышение уровня его самоидентичности.

Эту идею как базовый мотив творческого самовыражения тут же подхватила часть национал-патриотически настроенной интеллигенции, которая, пользуясь случаем, начала продавливать переименование культурного и материального наследия Советской исторической эпохи, как никому не принадлежащего.

«Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – любовь к истине». П.Чаадаев

В последние годы в республике активно ведется процесс избавления от советского прошлого.

Сначала тихо, без огласки снесли почти все памятники В.И. Ленину. Затем пошло-поехало: переименование городов, районов, поселков, административных единиц, джамоатов, улиц и прочих объектов с советскими названиями, которые были созданы на пустом пространстве только созданного Советского Таджикистана.

И никто из них не удосужился хотя бы вспомнить, что сегодняшний независимый Таджикистан есть не продукт распада СССР, а плод его образования. И все то, что имело место в той стране, принадлежало и таджикам по праву владения равноправной Советской республики.

Сейчас некоторые наши ученые мужи уже, наверное, забыли, что после распада империи Саманидов таджикский народ столетия находился под гнетом завоевателей и лишь после Октябрьской революции образовала свою республику. Таджикистан за короткий период совершил большой экономический и культурный рывок, с помощью русского и других народов СССР превратив республику в процветающий край.

Вернуть историю

Что нам предстоит сделать по восстановлению относительно Советской эпохи?

В первую очередь, считаю, нужно вернуть памятник Ленину в столицу и установить на достойном месте.

Далее хочется поделиться деталями уже реализованных переименований. Например, переименование Ленинабада в Худжанд есть естественный акт справедливости и самосознания, так как городу было возвращено его историческое имя.

Таким же подлинным актом самосознания является переименование Ленинабадской области в Согдийскую.

Но, чтобы не потерять историческую связь, можно было вместо Бустона переименовать Чкаловск в Ленинабад.

Думаю, если были бы живы С.Айни, Б.Гафуров, М.Турсун-заде, которые заложили основу нашего самосознания, возвращение Ленина в нашу страну они встретили бы стоя и гордились бы этим нашим нравственным подвигом.

Чтобы убедить вас в важности этого дела, приведу наглядный пример. В городе Москве, в центре мегаполиса до сих пор сохранены имена улиц: Ордынка, Басманная, Китайгород, Большая Татарская и множество других, которые являются памятниками истории совместного проживания русских с монголами, татарами и другими народами в этом городе. От этого достоинство русских не только не пострадало, наоборот, демонстрируется их бережное отношение к историческому прошлому, к исторической правде.

Конечно же, при смене эпох проблема переименования объектов материальной и духовной культуры встает во весь рост. И чтобы удовлетворить запросы нового времени, приходится многое переименовывать. От этого никуда не денешься. В целом эти действия осуществляются с целью исправления допущенных несправедливостей, ошибок. И в ходе их реализации главное – не навредить цепи связи времен и поколений.

О Душанбе

Столица нашего государства, как известно, была построена на месте кишлака теми же советскими архитекторами, инженерами, строителями, большинство из которых были направлены из других республик – России, Украины, Белоруссии, Грузии и др.

От бессмысленного переименования до разрушения – один шаг.

Например, недавно под давлением избыточного самосознания сровняли с землей здание театра им. Маяковского, и, как ни странно, не все восприняли это как катастрофу. А ведь в этом здании, до того как оно стало театром, собирались первые наши руководители, и именно здесь была провозглашена Декларация о государственном рождении таджиков. Образно говоря, это маленькое здание было местом рождения нашего этнического возрождения.

Цивилизованные народы по обыкновению такие объекты сохраняют в исходном состоянии, накрывают стеклянным саркофагом и делают главной достопримечательностью своей страны.

Ливокант – не «смытый берег»

В последнее время много споров ведется вокруг прежнего имени города Курган-Тюбе, а также нескольких других райцентров Хатлона.

город Курган-тюбе Asia-Plus

В частности, были предложения о переименовании города Курган-Тюбе в Бохтар, а город Сарбанд (в советский период город Калининабад) - в Леваканд.

Одновременно власти области предлагают правительству переименовать Бохтарский район (в период существования СССР - Коммунистический) в район Кушониён.

Много споров ведется по сей день и о значении названия «Леваканд», или «Ливокант».

Так, выдвигая свою версию значения названия города, известный в стране ученый, выступая по телевидению, сообщил следующее: «Город изначально назывался Лабканд. Он находился на берегу реки, берега которой часто смывала вода. Отсюда и название: ‟лаб” - ‟берег”, ‟канд” - ‟снести, смывать”».

Пользуясь такой вольной вседозволенностью, позволю себе поспорить с профессором относительно трактовки смысла данного названия. В старосогдийском языке городки называли – «кант», или «кент», «канд» (если не прав, прошу поправить), «ливо» - персидское слово, означающее «флаг (знамя)». В старину многие государства на перекрестках дорог у границ своих империй строили пограничные крепости, на вершине которых устанавливали флаг своего государства. Как правило, эти дороги были торговыми путями, и постепенно вокруг этих крепостей образовывались крупные торговые поселения. Исходя из этого, можно предположить, что «Ливокант» означает – пограничное поселение (город с флагом). Не претендую на истинность этой версии, но, поверьте, она выглядит более достоверной, чем то, что несет ученый.

Некоторые «эксперты» выдвинули и такое «научное мнение», что название «Левокант» происходит от русского слова «лев» и означает «Город львов». Очевидно, что от такой трактовки веет невежеством. Есть еще другие, не менее экзотические трактовки.

Сарбанд: Калининабад или Мунтасиробод?

Что поражает во всех этих лингвистических упражнениях: никто из толкователей не знает смыслов этого архаического слова, но все проталкивают его в название г. Сарбанда, где, кстати, сами не проживают.

Если общество и власти считают, что «Сарбанд» ничего не значащее, пустое слово (так оно и есть) и повторное переименование назрело, то позвольте и нам, маленьким человечкам, предложить свое видение нового названия города. На наш взгляд, было бы достойным возвратить городу его родное имя – Калининабад. Но если националистический подход не позволяет это сделать, то предлагаем переименовать его в Мунтасиробод или Шахри Мунтасир, и вот почему. Абу Иброхим Мунтасир - самый романтический образ в истории таджиков. Он во всем уникален. Во-первых, он последний таджикский принц. Во-вторых, несмотря на молодой возраст, только он смог развернуть широкомасштабную борьбу за спасение династии Саманидов в начале 11-го века. Мунтасиру удалось вернуть себе столицу государства – Бухару, но в самые решающие моменты борьбы против Караханидов его предавали родственники - таджики - и тюрки, присягнувшие ему. Но он не отказался от борьбы и сложил голову за честь Отечества и своего народа.

В национальной истории подвиг и героизм - явление редкое, и поэтому образ Мунтасира всегда будет стоять особняком, так как через века он более масштабно повторил подвиг и судьбу Спитамена. Этот по-манкуртски забытый предок имеет безусловное право на вечную память и признание. В случае признания его роли в нашей этнической истории также просим одно из значимых правительственных зданий столицы постановлением парламента назвать «Арки Мунтасир». А бывшее название города Калининабада дать одной из улиц города. Так мы сможем внутри самого города сохранить его историко-материнское имя и как-то обеспечить связь времен и поколений.

О кушанах и не только

Теперь о кушанах, о которых так много пишут наши ученые. Согласно исследованию известного русского историка Л.Н. Гумилева, кушаны являются одной из племенных групп сарматских народностей, перебравшихся в начале второго века до нашей эры с территории современной Монголии в Центральную Азию под натиском гуннов. На новой родине они никаких корней не имели и к предкам ни одного из среднеазиатских народов не относятся. Постепенно растворяясь среди народов созданной ими империи, в основном на территории Индии, как этнический феномен кушаны в итоге исчезли. Такую же участь испытали и древние римляне, но от них остался латинский язык.

Что интересного в судьбе кушанов? В отличие от скифов, они были открыты для восприятия чужой более высокой культуры. Ассимилируя в себе культуру подвластных народов, далее творчески ее совершенствуя, кушаны создали самую замечательную цивилизацию в древней истории народов Азии.

Именно кушаны превратили региональный «Шелковый путь» в «Великий шелковый путь», простиравшийся на тысячи километров. Значимая роль принадлежит кушанам и в образовании религии Махаяна. Отталкиваясь от учения индийского буддизма с учетом верований других народов своей империи, кушаны синтезировали собственную официальную династическую религию Махаяна, которую распространили по всей империи. Отсюда она проникла в Китай, распространилась по всей Юго-Восточной Азии.

Совершенно естественно, что народы, ныне живущие в Центральной Азии, одержимы тем, чтобы зачислить в состав своих предков такой могучий народ, сотворивший такую роскошную культуру и цивилизацию. Не знаю, как индусы относятся к кушанам, но пантюркисты уже давно оприходовали их себе. Теперь же и китайцы начали притязать на то, что кушаны их собственность. Такой народ, как кушаны, имеют безусловное право на добрую память и признание всех народов Центральной Азии, потому что они радикально изменили и улучшили мир их предков, последствия чего ощущаются и до наших времен. Помню, что в центре Кабадианского района расположены развалины крепости Кушанского периода с относительно сохранившейся частью стены с двумя башнями. Отношение к этому памятнику истории еще с советских времен и по сей день – варварское. Он заброшен, там пасется скот, под дождем и солнцем продолжает разрушаться. Если ваш шумный патриотизм не фальшивый, то идите туда, расчищайте, где можно немного восстановите, укройте навесом, оградите решетчатым забором, поставьте охрану и назовите райцентр – Кушаншахром. Факт наличия здесь древней крепости сделает это название естественным, само собой разумеющимся.

«Охота» за великими предками

Теперь о современной историографии, о том, как и для чего пишется история народов. В интеллектуальном сообществе во многих странах историю предопределенно пишут как базовую национально-шовинистическую идеологию своих действительных и мнимых предков, направленную на идеализацию собственного происхождения как культуро- и цивилизациообразующего народа истории.

Историю пишут, чтобы, восхваляя свое прошлое, вознести свое настоящее. Такое историко-писание превратило историческую науку в некую цыганщину, где нет ничего научного и истинного.

Например, после распада Османской империи сменившие их европеизированные младотурки тут же «отуречили» парфян, саков, гуннов, сарматов, курдов, частично арабов и задним числом заполнили собой почти половину мировой истории. Немного позже молодые среднеазиатские пантюркисты, предварительно выведя себя из классических турок, присвоили себе все то, что ранее прихватили младотурки.

Не отстали в этом вопросе и некоторые наши ученые. Оказывается, персы, саки, парфяне, кушаны и эфталиты не уникальные народы, а являются предками таджикского народа. Соответственно Ахеменидская, Парфянская, Сасанидская, Кушанская империи и держава эфталитов со всеми составляющими относятся к таджикской национальной истории. Важно напомнить этим уважаемым ученым: патриарх нашей исторической науки академик Б.Гафуров по сравнению с вами имел несопоставимые ресурсы неограниченной возможности в наборе помощников и учеников, а также широчайшие международные академические связи по исследованию истории народов Востока, однако он не утверждал, что персы, саки, парфяне, кушаны, эфталиты имеют какое-либо отношение к таджикскому этногенезу. Вы должны были сначала опровергнуть бободжон-гафуровскую версию этногенеза, затем выдвинуть свою, научно доказанную, международно признанную версию. Этого вы не сделали и сделать не сможете, потому что те народы, которых вы по-своему зачислили в наши предки, сами по себе являются уникальными историческими этносами. Вашу версию можно признать верной, если считать, что все мы дети Адама.