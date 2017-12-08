АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9-10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- 9 декабря Государственный Русский драматический театр им. Вл. Маяковского приглашает всех на празднование 80 -летия театра. Оно состоится в 16.00 в зале Государственного Академического театра им. А. Лохути.

- 9 декабря в 17:00 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится опера Дж.Верди «Травиата».

- 9 декабря в 14:00 в Культурном центре «Бактрия» состоится показ фильма китайского режиссера Фэн Сяоган «Землетрясение».

- 10 декабря в отеле "Серена" состоится финал шой "Мистер и Мисс Таджикистан" - первого национального конкурса красоты и таланта в пяти возрастных категориях. Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ДЕКАБРЯ

2004 - Председатель Комитета по охране государственной границы при правительстве РТ Абдурахмон Азимов и руководитель Погранслужбы России Владимир Проничев подписали акт приема-передачи Памирского участка таджикско-афганской границы.

2004 - В Москве по запросу правоохранительных органов Таджикистана задержан лидер Демократической партии Махмадрузи Искандаров, позднее осужденный на 23 года лишения свободы.

2009 - В Турсунзаде предотвращен террористический акт, целью которого было убийство главы города.

2011 - Эмомали Рахмон открыл после реконструкции здание Музея геологии РТ и встретился с геологами;

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ДЕКАБРЯ

Международный День защиты прав человека.

1948 - Принята Всеобщая Декларация прав человека.

1994 – Образована Народная демократическая партия Таджикистана

2002 - Впервые в Таджикистане состоялись общественные парламентские слушания.

2009 - В Душанбе прошел II Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ДЕКАБРЯ

1918 года – родился дирижер, Народный артист Таджикистана, Заслуженный деятель искусств Ибодулло Абдуллаев.

1926 года – родилась балерина, Заслуженная артистка Таджикистана Рамзия Баккал.

1926 года – родился Народный художник Таджикистана Хушбахт Хушвактов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ДЕКАБРЯ

1928-1989 года – родился доктор сельскохозяйственных наук Худоёр Юсуфбеков.

1929 года – родился певец, лирический тенор, Народный гафиз Таджикистана Хусейн Насриддинов.

1934-1998 года – родился доктор филологических наук, профессор Бахром Шермухаммадов.

1935 года – родился академик Хуршед Каримов.

1936 года – родился ученый Халимчон Саидов.

1936-2008 года – родился Заслуженный журналист Таджикистана Бобо Расулзода.

1939 года – родился журналист Мавлодод Муллоев.

1948 года – родился писатель Зиё Абдулло.

1958 года – родился художник Хайрулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью -4+1, днем -2+3.

По Хатлонской области - Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами по ЗГБАО небольшие осадки (дождь, снег) по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза (в Булункуле 21-23 мороза), днем -1+4-2+3.

По районам республиканского подчинения - Облачно, в долинах преимущественно без осадков, местами мгла, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 3-8 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Облачно, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 6-8 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Облачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ДЕКАЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 2-7, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.