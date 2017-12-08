АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- Мэр Душанбе Рустам Эмомали выступит с отчетом о социально-экономическом развитии столицы за 11 месяцев 2017 года. В ходе очередной сессии Маджлиса мэр также расскажет о планах на 2018 год.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ДЕКАБРЯ

2002 - МВФ одобрил трехгодичное соглашение о предоставлении РТ кредита в размере около $87 млн. для сокращения бедности и обеспечения экономического роста в РТ.

2008 - Таджикистан стал членом Евразийского банка развития (ЕАБР)

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ДЕКАБРЯ

1952 года – родился режиссер, режиссер Таджикского телевидения, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Халим Сангинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ДЕКАЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.