С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе в Узбекистан и вывозе из страны в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $2 тысяч. Об этом сообщает издание podrobno.uz.

7 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ. Согласно этому документу, также отменяется выдача коммерческими банками разрешения на вывоз физическими лицами валюты за пределы республики в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $5 тысяч.



Вывоз сверх установленной суммы осуществляется резидентами – на основании разрешения Центрального банка, нерезидентами – на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в страну, в которой сумма средств указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты.



В случае вывоза наличной иностранной валюты сверх установленной суммы нерезидентами – призерами или участниками соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, основанием для вывоза ими данной наличной иностранной валюты является документ, подтверждающий законность получения наличной иностранной валюты.



Ввоз физическими лицами наличной иностранной валюты в Узбекистан осуществляется без ограничений.