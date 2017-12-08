Сегодня мы хотим познакомить вас с молодой, но талантливой поэтессой, которая родилась и выросла в Душанбе, но волею судеб теперь живет далеко от родного города.

Зарина Адылова родилась 25 лет назад в нашем солнечном городе, но и сегодня хранит память о нем в своем сердце.

Девушка с раннего детства увлекалась поэзией. По ее словам, все начиналось тогда, когда в городе отключали свет…

«Как-то, когда мне было лет 12, помню, отключили свет. Мама зажгла всюду свечи, накинула плед на плечи. И подумалось мне написать историю о таракашках. Что-то в духе Чуковского. Родители прочли с восторгом, мотивировав на дальнейшее творчество. Тогда и пришло ко мне вдохновение... Сейчас моя мечта - выпустить сборник своих стихотворений», - говорит Зарина.

Она очень благодарна родителям за поддержку, и, по ее словам, все свои произведения посвящает самым дорогим для нее людям на земле – Рустаму и Ирине Адыловым.

Очень много стихотворений Зарина написала о родном городе - Душанбе. Мы публикуем только часть ее произведений, с остальными можно ознакомиться на ее литературной странице в сети.

Мой город

Как мне обнять тебя, город родной?

Ты расскажи мне тихонько (на ухо):

Дышится чем? Не упал ли ты духом?

Чем занимаешься этой зимой?



Я привыкаю к краям "не твоим".

График забит чередой ожиданий.

Ты, как и ранее, очень любим.

Даже сильнее. (Закон расстояний)



Тихо уставившись в даль "не твою",

Я вспоминаю счастливое детство:

Близкие люди живут по соседству;

Я высыпаюсь и не устаю.



Все это было как будто во сне.

Мы улыбались игриво прохожим,

Строили мир, ни на что не похожий,

Дружно готовились к каждой весне.



Ты, как и ранее, душу манишь.

Даже сильнее. (Закон притяжения)

Мною сейчас управляет сомнение:

Спишь ты сейчас? Или тоже не спишь?

В городе детства теплей тепла

В городе детства теплей тепла.

Та же сирень у родного дома.

Я в нем недавно совсем жила,

Ну, а теперь - мы едва знакомы.



Яблоня. Двор. Огород. Скамья.

Мы разжигаем костер веселья.

Кажутся вечными все друзья,

Сладкая вата. И карусели.



Солнце на небе. Воскресный день.

Мама так близко. И папа рядом.

Балуюсь втихую шоколадом.

Яблоня. Двор. Огород. Сирень.



Лучше косичек прически нет,

Волосы длинные, как у феи.

Кажутся главными все затеи.

"Мама, когда же уже обед?"



Город спокойствия. И души.

Мудрых советов. Правдивых сказок.

Жаль, что мы ценим его не сразу.

Время, пожалуйста, не спеши.



Город, я вырасти не смогла.

Ты для меня всё ещё огромный.

Шлю тебе с ветром записку: "Помню.

Я, что когда-то в тебе жила".

В этом городе

В этом городе тихо очень.

Нужно только глаза закрыть,

Затеряться в покое строчек.

И чем дальше - тем четче почерк.

И все больше желание жить.



В этом городе - ноты страсти.

И нелепых полно идей.

Иногда на смешные части,

Невозможно смешные части

Разлетается быт людей.



В нем так просто (в нем все - другое...)

Перелистывать вечера.

Есть в нем сердце. Оно - большое.

Я была здесь совсем чужою

И наивной еще вчера.



Спасибо, мама!

Привет. Мне очень тепло живется

Внутри у мамы.

Здесь тишь и свет.

Я слышу, как её сердце бьется.

Красивей звука, наверное, нет.

Мне мама песни поет, бывает.

Здесь так уютно.

Ты, мама, - дом.

Твои мелодии согревают,

Что напеваешь мне перед сном.

Я слышу все твои мысли, мама.

Когда смеешься, когда грустишь.

Мой дом - он лучший.

Уютный самый.

Не сплю я, мама, когда не спишь.

За днем неделя, затем и месяц.

Подходит срок.

Скоротечен «век».

Роддом. Дорога. Уже на месте.

И вот я, «маленький человек».

Спасибо, мама. Теперь я вижу,

Как ты красива еще и вне.

Нас в мире двое. И мир нас слышит.

Ты всюду, мама. Ты - жизнь во мне.

Корабли

Берег берегу шлет приветы.

Корабли друг за другом вдаль

Уплывают в порывах лета,

Унося за собой печаль.

Так уверенно, так спокойно

Горизонт за собой маня.

"Заберите меня", - невольно

Промелькнуло внутри меня.

"Заберите встречать закаты,

Заберите с собой мечтать,

Рисовать синевы плакаты.

Заберите собою стать..."

Так уверенно, так послушно

Горизонт за собой маня,

Словно крошечные игрушки,

Уплываете от меня...

Спешат сегодня куда-то люди

Спешат сегодня

Куда-то люди,

Накинув шарфы

На плечи лет.

Кого-то любят,

О ком-то судят,

Стремясь навеки

Оставить след.

А годы мчатся

Так быстро, смело,

Не ждут нисколько.

Плетут сюжет.

Не жалко, если

Душа пропела

Хоть половину

Из этих лет.

В нас обретается дух равновесия

В нас обретается дух равновесия



Хвойными ветвями,

Птичьими песнями,



Утренним чаем из мятных закладок,

Что и без сахара вкусен и сладок,



Силою ветра и свежестью будней,

Запахом детства, где было уютней,



Громкими нотами ярких созвездий,

Жизнью без зависти и без возмездий,



Светом зари и танцующим телом,

Добрыми мыслями, правильным делом,



Верными книгами, чувствам к героям,

Креслом у моря под звуки прибоя,



Всем, что порою во сне, в мираже,

Всем, что так требуется нашей душе.

Зарина Адылова