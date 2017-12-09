В Киеве задержали Михаила Саакашвили. Сообщение об этом появилось на его странице в фейсбуке. Позже это подтвердил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает телеканал «112».

«Работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», — отметил Луценко.

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в последние месяцы возглавлял протесты в Киеве с требованием отставки Петра Порошенко.

5 декабря к нему пришли с обыском сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Его было задержали (на крыше) и посадили в автобус, но сторонникам удалось освободить его оттуда. Какое-то время он находился в палаточном лагере у Верховной рады, но потом ушел оттуда, сославшись на болезнь.

Михаила Саакашвили подозревают в «содействии преступным организациям» — по имеющимся данным, в связи с проводимыми им митингами. Генпрокуратура утверждает, что они были организованы на деньги бизнесмена Сергея Курченко, которого называют близким к Виктору Януковичу. Адвокат политика говорит, что его подозревают в попытке свержения конституционного строя.