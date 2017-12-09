Леонид Броневой в роли Мюллера в телесериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1973 год

В Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом в субботу, 9 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на директора столичного театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Сегодня в 07:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — сообщил Варшавер.

Актеру было 88 лет. Даты прощания и похорон пока не уточняются.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Леонид Броневой служил в театрах «Ленком», Московский драматический театр на Малой Бронной и Иркутский драматический театр. В его репертуаре спектакли «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Вишневый сад», «Женитьба» и «День опричника».