Главы МИД арабских стран призвали США отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства. Соответствующее решение, как сообщает Reuters, было принято вечером в субботу, 9 декабря, на экстренном заседании Лиги арабских государств в египетском Каире, сообщает Медуза.

В заявлении Лиги отмечается, что решение президента США Дональда Трампа является опасным нарушением международного права, не имеет юридических последствий и способно привести к усилению насилия в регионе. Арабские дипломаты в очередной раз призвали мировую общественность признать суверенитет Палестины и статус Восточного Иерусалима в качестве ее столицы.

Глава МИД Ливана Джебран Басиль также выступил с инициативой ввести экономические санкции против США в ответ на решение Трампа, но в окончательный текст заявления этот пункт не попал.

Дональд Трамп официально объявил о признании США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря. Заявление президента США вызвало волну протеста в арабском мире. В частности, глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал начать новую интифаду из-за решения США перенести американское посольство в Иерусалим.

В пятницу в секторе Газа, на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными, в результате которых пострадали десятки человек.

Вопрос о статусе Иерусалима остается одним из главных пунктов арабо-израильского конфликта. Израиль считает весь город своей столицей. Палестинские власти утверждают, что Восточный Иерусалим находится под их юрисдикцией, хотя и был оккупирован Израилем по итогам Шестидневной войны 1967 года.