Нобелевская премия мира за 2017 год была в воскресенье вручена в Осло представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International сampaign to abolish nuclearweapons, ICAN)Ю, сообщает Радио "Свобода".

Почетную грамоту, нобелевскую медаль и денежный чек на 9 млн шведских крон (примерно 1,1 млн долларов США по текущему курсу) от лица кампании, объединяющей неправительственные организации из более чем ста стран, получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин, а также 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу, которая подростком пережила атомную бомбардировку Хиросимы и впоследствии много лет добивалась запрета ядерного оружия.

Объявив победителя престижной премии этого года в октябре, норвежский Нобелевский комитет приветствовал работу ICAN по "привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и его "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров". Женевская организация ICAN начала свою деятельность в 2007 году и насчитывает в общей сложности 468 партнерских организаций в 101 стране.