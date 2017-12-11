Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках официального визита в Иорданию провел встречу с мэром ее столицы - Аммана Юсуфом Шаварбехом.

По итогам встречи мэр иорданской столицы вручил Эмомали Рахмону символический золотой ключ от столицы Иордании и присвоил президенту Таджикистана звание почетного гражданина Аммана, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

Пресс-служба президента РТ 1 /36

Вчера, 10 декабря, президент провел встречу с королем Иордании Абдуллой второй бен Хусейном, и заявил, что официальный Душанбе заинтересован в развитии отношений с Иорданией, которая является авторитетным государством в арабском мире.

После завершения переговоров президента и короля были подписаны три межправительственных соглашения двух государств в сферах защиты инвестиций, налогов, высшего образования и научной деятельности.

В тот же день Эмомали Рахмон провел встречу с премьер-министром Иордании Хони Фавзи аль-Мулки, c которым обсудил вопросы наращивания сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, образования, культуры, аграрного сектора.

После завершения переговоров президента и премьер-министра были подписаны межправительственное соглашение о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов, меморандум о политических консультациях МИД Таджикистана и Иордании, Соглашение о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, науки и техники, Соглашение о сотрудничестве в сфере аграрного сектора, Соглашение о сотрудн6ичестве в сфере культуры и искусства, Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух государств.