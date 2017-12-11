В Таджикистане высокими темпами продолжается процесс извлечения драгоценных металлов из недр республики. Добыча золота с начала года выросла на 17 процентов, а серебра – почти в два раза.

Производство золота за 10 месяцев этого года увеличилась на 16,4 процента по сравнению с этим же периодом 2016 года, а серебра – на 89,7 процентов, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Рост добычи драгметаллов, в первую очередь, обеспечен за счет совместных предприятий «Зарафшон» и «Апрелевка», а также государственного казенного предприятия «Тиллои точик».

Цифры по объему производства драгметаллов в Таджикистане соответствующие структуры не разглашают, ссылаясь на секретность такой информации.

В 2016 году в Таджикистане был произведен рекордный объем драгметаллов: 5 тонн золота и 3,2 тонны серебра. Выпуск золота по сравнению с 2015 годом увеличился на 500 кг, а серебра – на 200 кг.

Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года будет увеличен в семь раз: по итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 тонн металла №1. Соответственно, к 2022 году годовой выпуск этого металла планируется довести до 16,8 тонн.

В Минпроме считают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов по месторождениям Тарор, Чоре, Пакрут и другие.

«Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота», - отмечают в ведомстве.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане за последние годы получают в основном китайские компании, которые обычно работают в тандеме с таджикским бизнесом.

Сегодня добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное казённое предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».