Милиция Таджикистана открыла сезон «охоты» на пиротехнические изделия: он ежегодно начинается с начала декабря, а пик приходится на дни празднования Нового года.

Как сообщает пресс-центр МВД РТ, по факту незаконной торговли пиротехническими изделиями задержан 39-летний житель города Истаравшан, у которого конфискованы около 8 тыс. единиц хлопушек - «Трения».

Напомним, решением правительства Таджикистана, с конца 2008 года ввоз в страну и реализация пиротехнических изделий строго запрещены.

Согласно статье 199 прим 1 УК Кодекса Таджикистана, за незаконный ввоз на территорию республики, производство, хранение, сбыт, передачу в собственность другому лицу и использование пиротехнических материалов наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10 тыс. до 25 тыс. сомони) либо лишением свободы сроком от одного года до двух лет.