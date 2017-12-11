Милиция Таджикистана открыла сезон «охоты» на пиротехнические изделия: он ежегодно начинается с начала декабря, а пик приходится на дни празднования Нового года.
Как сообщает пресс-центр МВД РТ, по факту незаконной торговли пиротехническими изделиями задержан 39-летний житель города Истаравшан, у которого конфискованы около 8 тыс. единиц хлопушек - «Трения».
Напомним, решением правительства Таджикистана, с конца 2008 года ввоз в страну и реализация пиротехнических изделий строго запрещены.
Согласно статье 199 прим 1 УК Кодекса Таджикистана, за незаконный ввоз на территорию республики, производство, хранение, сбыт, передачу в собственность другому лицу и использование пиротехнических материалов наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10 тыс. до 25 тыс. сомони) либо лишением свободы сроком от одного года до двух лет.
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El2 часа назад
Запрет есть, а в полночь ракеты-фейерверки исправно взлетают на площадках у многоэтажек... Может стоит разрешить, но в строго отведенных местах?
Запреты порождают коррупцию.