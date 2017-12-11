Президент Таджикистана в ходе встречи с депутатами Совета столицы Иордании – города Амман предложил наладить поставки таджикской пресной воды в Иорданию.

Как было показано в видеосюжете, который был накануне продемонстрирован по таджикским телеканалам, освещающим официальный визит Эмомали Рахмона в Иорданию, предложение таджикского президента амманские депутаты поддержали аплодисментами.

Эмомали Рахмон напомнил, что Таджикистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам пресной воды, и заявил, что около 60 процентов пресной воды региона Центральной Азии формируются в Таджикистане.

«Для прокачки нефти и газа в мире построены сотни тысяч километров трубопроводов, а почему бы не построить трубопровод по прокачке пресной воды из Таджикистана в Иорданию», - отметил в своем выступлении президент Таджикистана.

Как заявил министр водных ресурсов и ирригации Иордании Хазем аль-Насир, чьи слова приводит газета «Известия», дефицит воды в его стране превышает уже 600 млрд литров в год. Плата за кубометр составляет всего $0,7, в то время как себестоимость доставки - $2,5. Королевство ежегодно тратит на поддержку водоснабжения $277 млн.

Визит Эмомали Рахмона в Хашимитское Королевство Иордания начался в субботу, 9 декабря. В тот же день президенту Таджикистана вручили символический золотой ключ от столицы Иордании и присвоили звание почетного гражданина Аммана.

10 декабря президент провел встречу с королем Иордании Абдуллой второй бен Хусейном, и заявил, что официальный Душанбе заинтересован в развитии отношений с Иорданией, которая является авторитетным государством в арабском мире.

После завершения переговоров президента и короля были подписаны три межправительственных соглашения двух государств в сферах защиты инвестиций, налогов, высшего образования и научной деятельности.

В тот же день Эмомали Рахмон провел встречу с премьер-министром Иордании Хони Фавзи аль-Мулки, c которым обсудил вопросы наращивания сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, образования, культуры, аграрного сектора.

После завершения переговоров президента и премьер-министра были подписаны межправительственное соглашение о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов, меморандум о политических консультациях МИД Таджикистана и Иордании, Соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, науки и техники; в сфере аграрного сектора, в сфере культуры и искусства, и в области туризма, а также соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух государств.