Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), продлил период доступности финансового кредита Республике Таджикистан (РТ) с 15 ноября 2017 года до 1 марта 2018 года.

Основанием для данного решения стала положительная оценка Советом ЕФСР комплекса мер, принятых властями Таджикистана, по минимизации рисков возобновления множественности обменных курсов. В частности, скорректирована формула расчета официального обменного курса, соразмерно учитывающая объем валютных операций на внутрибанковском и межбанковском сегментах валютного рынка, устранены административные ограничения по установлению обменного курса коммерческими банками, а также достигнуты рабочие договоренности по дальнейшему совершенствованию механизма применения официального обменного курса.

Решение о целесообразности дальнейшей поддержки Программы реформ Правительства и Национального банка Республики Таджикистан (Программа) финансовым кредитом ЕФСР будет принято на основании отчета Управляющего о выполнении рекомендаций Совета ЕФСР, включающих правовое закрепление рабочих договоренностей в части минимизации рисков возобновления множественности обменных курсов и принятие согласованных с Управляющим мер по урегулированию просроченной задолженности перед Управляющим со стороны юридического лица, акционером которого является Республика Таджикистан.

Из общей суммы кредита в размере 40 млн долларов США, предусмотренной на поддержку Программы, на сегодняшний день стране предоставлен один транш в размере 20 млн долларов США. Программа реформ, поддерживаемая финансовым кредитом ЕФСР, сконцентрирована на мерах, нацеленных на повышение устойчивости экономики Республики Таджикистан к внешним шокам через повышение гибкости валютного курса и реализацию осмотрительной денежно-кредитной и бюджетной политики, а также реализацию структурных реформ в бюджетном, банковском и энергетическом секторах экономики республики.

Справка: Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же шести стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства — участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.