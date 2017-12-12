10 декабря в Serena Dushanbe состоялся финал первого национального конкурса красоты и таланта «Miss & Mister Tajikistan».

Конкурс красоты «Miss & Mister Tajikistan» проходил в столице в четыре этапа. Более 220 девочек, девушек и юношей от 3 до 24 лет, подходящие под условия конкурса, подали заявку на участие, но в финал прошли лишь единицы.

В финальном мероприятии приняло участие 58 человек в пяти возрастных номинациях, из них 12 девочек в категории "Мини Мисс Таджикистан" (3-8 лет), 13 девочек в категории "Тин Мисс Таджикистан" (9-13 лет), 7 девушек в категории "Янг Мисс Таджикистан" (14-17 лет), 17 девушек в категории "Мисс Таджикистан" (18-24 года) и 10 юношей в категории "Мистер Таджикистан" (18-24).

В состав почетного жюри первого национального конкурса красоты и таланта вошли директор New Era Pro Group Ниссо Каюмова, директор ТРК «Азия Плюс» Парвона Ахрори, режиссёр Махмуд Алиев, дизайнер-модельер Умед Кучкалиев, замдиректор ювелирного Дома «Акика» Бахор Камаров, обладательница Гран-При Фестиваля красоты и моды Пьера Кардена «Miss World Asia Beauty-2017» Зумрад Бакиева, обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс красивые волосы» конкурса красоты «Мисс Азия -2017» Мохинур Замирова и хореограф Федерации спортивных танцев РТ Максим Александров.

Финал конкурса «Miss & Mister Tajikistan» проходил в несколько этапов: выход в национальной одежде, вечернем платье, спортивной одежде, интервью с жюри, традиционное шоу талантов, во время которого конкурсанты смогли в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.

Почетного звания Гран При Мисс Таджикистан удостоилась Есуман Холова, представляющая сейчас Таджикистан на международном конкурсе «Мисс СНГ» в Армении.

Победители конкурса красоты «Miss & Mister Tajikistan»:

Гуфронзода Шахбону – "Мини Мисс Таджикистан"

София Иванова – "Вице Мисс Таджикистан"

Якубова Нозанин – "Янг Мисс Таджикистан"

Ботвина Татьяна – "Вице Янг Мисс Таджикистан"

Анастасия Иванова – "Тин Мисс Таджикистан"

Лола Касымова - "Вице Тин Мисс Таджикистан"

Малика Каюмова – "Мисс Таджикистан"

Парвина Арзыкулова – "Вице Мисс Таджикистан"

Хасанов Богдан – "Мистер Таджикистан"

Турдиев Ихтиёр – "Вице Мистер Таджикистан"

Все участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях, получили сертификаты номиналом 1000 евро на участие в конкурсе красоты и таланта «Miss Fashion Asia Beauty» в Астане, а также драгоценные короны от ювелирного Дома «Акика».

Конкурсанты, занявшие вторые места, также получили 50% скидку на организационный взнос для участия в международном конкурсе в Астане.

Победителями в четырех специальных номинациях стали:

- «Мисс Топ Модель»: Моматов Носирхон, Хатамова Марджона, Рахмонбердиева Самира, Мирзоева Нозанин, Матлюба Боймамадова;

- «Мисс Фотомодель»: Гозиев Фарид, Юсуфзода Мехримо, Париса Ходжаева, Махваши Умед, Мирзоева Назира;

- «Мисс Талант»: Исломов Шерзод, Зайнидинова Нигина, Холикова Аниса, Раджабова Муниса, Мавлоназарова Басима;

- «Мисс Акика»: Матлюба Боймамадова.

Они были награждены подарочными Сертификатами от продюсерского Центра New Era, а также подарочными наборами от партнеров мероприятия.

Кроме того, каждый участник конкурса получил курс на бесплатное модельной/танцевальной студиях New Era.

Напомним, что организаторами мероприятия является New Era Pro Group, в состав которой входят первая модельная школа, первая студия современного танца страны, отечественный Дом моды, и продюсерский Центр моды. Соорганизатором данного проекта выступил Ювелирный Дом «Акика», а Международным партнером проекта стало – Представительство Дома моды Пьер Карден в Центральной Азии, а также продюсерский центр «Inkar Sezim».