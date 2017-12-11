Грядущая череда новогодних праздников - это отличный повод для того, чтобы разнообразить досуг вашего малыша. Есть множество способов развлечь маленького непоседу и каждый из них, как по волшебству, может превратить обычный зимний день в настоящий праздник. Знакомьтесь с новогодней афишей для детей.

Что: Детские новогодние представления, а также спектакли «Золушка», «Щелкунчик»

Где: ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. С. АЙНИ

Когда: 20 декабря - 10 января

Информация по телефону: 221 62 91, www.operabalet.tj

Что: Новогодние приключения Лунтика и его друзей

Где: зал «Шоми Точикистон» гостиницы «Таджикистан»

Когда: 26 - 29 декабря

Информация по телефону: +992 37 221 11 55, +992 900 04 71, +992 900 04 63.

Что: «Гадкий Я» спасает Новый год

Где: гостиница «Sheraton»

Когда: 26 - 29 декабря

Информация по телефону: +992 908 444 333, +992 907 47 01 01.

Что: Супер Ёлка от «Новой Эры»

Где: детско-развлекательный комплекс «Миньоны»

Когда: 21-24 декабря

Информация по телефону: +992 35774455, +992 907858810, +992 935588644, +992 889996171.

Что: Приключения у новогодней ёлки

Где: ул. Айни 16бБ 3 этаж

Когда: 22-31 декабря

Информация по телефону: 44 630 33 22.

Что: Новогодняя сказка

Где: детско-развлекательный центр «Aladdin»

Когда: 23 - 31 декабря

Информация по телефону: +992 666 666 111, +992 988 88 01 10.

Что: «Щелкунчик» на пороге сказки

Где: гостиница Hayatt Regency Dushanbe

Когда: 28 - 30 декабря

Информация по телефону: +992 934 23 73 73, +992 905 06 73 73

Что: Рождественская вечеринка в Серене

Где: гостиница «Serena Dushanbe»

Когда: 24 декабря

Информация по телефону: +992 48 701 4000