Руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов, который был задержан 5 декабря, и сейчас находится в СИЗО города Худжанда, должен сегодня встретиться со своим адвокатом, которого наняла ему семья.

В отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова 8 декабря было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного Кодекса Таджикистана. В тот же день суд принял в его отношении меру пресечения в виде взятия под стражу.

В отношении руководителя сборной КВН РТ возбуждено дело по статьям 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

По данным источника «АП», знакомого со следствием, самая тяжелая статья из указанных - это возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды. Возможно, она была возбуждена из-за какой-то шутки, озвученной КВНщиками, которая могла показаться кому-то неудачной.

По словам старшего помощника прокурора области, сотрудник-пресс-службы Гульчехры Гаибназаровой, дело было возбуждено на основании имеющихся материалов в интернете, которые писал сам Мирсаидов и на основании заявления начальника Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода.

Сегодня в интервью «АП» отец Хайрулло Мирсаидова Хабибулло сообщил, что адвокат Аскар Турсунов в понедельник приступил к защите прав его сына.

Хабибулло Мирсаидов сообщил «АП», что в субботу он отнес продукты в СИЗО, и сегодня снова пойдет к сыну, после того, как адвокат возьмет разрешение на свидание.

«АП» связалась с адвокатом Мирсаидова Аскаром Турсуновым, и он ответил, что пока со своим подзащитным не встречался.

Он также не смог ответить на вопрос, почему Хайрулло Мирсаидова обвиняют по статье 189 УК РТ (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды).

В свою очередь, отец задержанного отметил:

«Говорят, что он в своих выступлениях на сцене унижал достоинство таджикского народа».

Между тем, арест руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» лишил команду участия в Кубке лиги Москвы, который прошел 9 декабря.

Как сообщили «АП» участники команды, прежде всего, они не смогли поехать в Москву из-за отсутствия средств, но и отсутствие руководителя сыграло свою роль.

«На последнюю поездку (в августе – прим. редакции) мы поехали без финансирования, собирали денег отовсюду. Можно сказать, сыграли в КВН в долг, остались долги в Москве перед реквизиторами, авторами и другими. Чтобы рассчитывать на дальнее участие в играх нужно для начала расплатиться с долгами. Хайрулло до последнего не давал ответа на участие, надеясь, что средства найдутся. Но, как мы видим, стало только хуже. И руководители Лиги тоже в курсе, что у нас творится», - отметил один из участников КВН.

По его словам, последнее их выступление носило социальный характер. Номер был о футболе, а также о девушке, которая порвала свой пакет, который носила 8 лет, про стереотипы в отношении таджиков в Москве, про парковку машины, которая блокирует все дороги и т.д.

В январе намечается сочинский фестиваль, и если команда не сможет в нем участвовать, то на будущее таджикского КВН можно «поставить крест», говорят участники команды.

«Сочинкский фестиваль проходит каждый год. Мы в нем 3 раза участвовали уже. Но дело в другом. Этот фестиваль обязателен для всех без исключения команд. Команда, которая не участвует в этом фестивале, не может целый год играть ни в одной официальной лиге КВН. После сочинского фестиваля нас 2 раза пригласили играть в Московской Лиге. В этом году мы хотели по итогам фестиваля попасть в одну из четырех телевизионных Лиг. У нас были все шансы», - отметил собеседник.

Ранее в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.