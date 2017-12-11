В 2018 году Узбекистан намерен самостоятельно переработать 1 миллион 200 тысяч тонн произведенного им хлопкового волокна. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства, который с 2017 года отмечается ежегодно 9 декабря.

«В 2018 году планируется полностью переработать собственными силами заготовленные в нашей стране 1 миллион 200 тысяч тонн хлопкового волокна и наладить экспорт только готовой продукции», - приводит слова Мирзиёева ИА «Фергана».

Этим объясняется отсутствие сообщений о заключении контрактов на продажу хлопковолокна. Последние годы руководство страны держит курс на наращивание объемов внутренней переработки хлопкового волокна и экспорта текстильной продукции. В частности, в 2017 году Узбекистан подписал на XIII ярмарке контракты на экспорт готовой текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на $1 млрд.

Между тем, как передает «УзА», Шавкат Мирзиёев назвал объем собранного в 2017 году хлопка-сырца - более 2 миллионов 930 тысяч тонн. Хотя планировалось собрать 3 миллиона 180 тысяч 700 тонн. Впервые Узбекистан рапортовал об урожае менее 3 млн. По планам первого президента Узбекистана Ислама Каримова, постепенное сокращение объемов производства хлопка с 3,35 млн до 3 млн тонн должно было произойти к 2020 году.

На объемах урожая сказывается ежегодное сокращение выделенных под хлопчатник земель. По данным Госкомстата Узбекистана, если в 2015 году хлопчатником были засеяны 1298,0 тысячи гектаров, что составило 99,8%, в 2016 году площади составили 1267,5 тысячи гектаров. На освобожденных от хлопчатника посевных площадях высеваются, в первую очередь, овощные культуры, создаются сады и виноградники. Мирзиёев сообщил, что площадь орошаемых посевных земель в Узбекистане составляет всего 3 миллиона 300 тысяч гектаров и расширить ее нет возможности.

Между тем, в Таджикистане намереваются вернуть хлопчатнику статус стратегической культуры. За последние два года объем сбора урожая сырца в стране увеличился на более чем 100 тысяч тонн, приблизившись к 400 тысячам тонн.

К слову, в нынешнем году в Таджикистане собрано чуть более 390 тысяч тонн «белого золота». Отмечается, что сбору «желаемого урожая» способствовали «благоприятные погодные условия» этого года и «соблюдение аграриями техники выращивания».

В нынешнем году впервые за последние несколько лет хлопкоробам республики удалось уложиться в прогнозируемые Минсельхозом показатели.

Хлопок всегда считался одним из двух (наряду с первичным алюминием) основных экспортных товаров Таджикистана.

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