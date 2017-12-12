Боевики воевавшие на стороне террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, присоединились к экстремистской группировке на севере Афганистана, сообщает CA-News со ссылкой на информационное агентство AFP.

Среди появившихся в северных афганских провинциях боевиков замечены выходцы из Алжира, Франции, Таджикистана, Узбекистана и Кавказа.

По данным агентства, боевики были замечены в уезде Дарзаб северной провинции Джаузджан на границе с Туркменистаном.

Глава уезда Дарзаб северной афганской провинции Джаузджан Бааз Мохаммад Довар (Baaz Mohammad Dawar) сообщил, что группы бежавших из Сирии иностранных боевиков появились в провинции в ноябре. Среди них есть две женщины и переводчик из Таджикистана.

По словам Довара, замеченные в Дарзабе иностранные наемники, возможно, являются членами «Вилаята Хорасан» (отделения ИГ, действующего в Афганистане и Пакистане).

Жители Дарзаба сообщили AFP, что примерно 200 иностранцев организовали тренировочный лагерь недалеко от деревни Биби Мариам. Один из местных жителей по имени Хаджи, сообщил, что в лагере тренируются боевики разных национальностей, все они одеты в военную одежду.

Напомним, ранее власти Джаузджана сообщили о вербовке молодежи в ряды ИГ. Согласно отчетам, в уезде Дарзаб действуют два подпольных учебных центра, где молодых людей обучают иностранные инструкторы группировки.

Между тем, согласно докладу аналитической компании Soufan Group (США), из Таджикистана в Сирии и Ираке находятся 1300 боевиков, еще почти 3000 человек были остановлены в Турции и/или высланы на родину. При этом 147 таджикистанцев добровольно вернулись домой.

В целом, отмечается в докладе, из стран Центральной Азии воевать в Сирию и Ирак отправились более 4,2 тысячи человек, сотни из них которых в последнее время вернулись на родину.

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