Рахмат Исматзода, судья Высшего экономического суда Таджикистана, погиб в результате падения с четвертого этажа жилого дома.

Трагедия произошла в ночь на 9 декабря в 33 микрорайоне города Душанбе.

«Исматзода забыл свой ключ от дома и хотел через окно зайти в свою квартиру, - сообщил «АП» источник в правоохранительных органах, - однако не удержался и упал».

Источник отметил, что Исматзода от полученных травм скончался на месте происшествия.

Рахмату Исматзода было 54 года.