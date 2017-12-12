Мэр города Душанбе Рустам Эмомали выступил сегодня с отчетом о социально-экономическом развитии столицы за 9 месяцев 2017 года.

В ходе тринадцатой сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва было отмечено, что объем регионального валового продукта в Душанбе по итогам января-сентября текущего года составил 7 млрд. 510 млн. сомони, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составляет 17,7% ВВП республики, сообщает пресс-служба администрации города.

За январь-сентябрь в структуре регионального валового продукта 22,9% составляет производство товаров, 73,2% предоставление услуг и 3,9% налоги.

Развитие регионального валового продукта достигнуто за счет увеличения промышленного производства в размере 103,6%, грузоперевозок - 101,4%, розничной торговли - 101,3% и платных услуг - 103,7%.

В отчетный период 467 столичных предприятий произвели продукцию на сумму 1 млрд. 406 млн. сомони, рост производства промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 4,1%.

Глава города в соответствие с Генпланом Душанбе поручил Главному управлению по архитектуры и Комитету по землепользованию придавать особое значение строительным и архитектурным работам, в частности, взять под контроль выполнение всех необходимых норм градостроительства при возведение зданий в городе, процесс выдачи разрешений на строительство и выделение земель под строительство и др.

Тринадцатая сессия Маджлиса народных депутатов Душанбе пятого созыва Фото пресс-службы мэрии Душанбе

Соответствующим структурам поручено привести в порядок (облагородить/отремонтировать) внешний вид жилых, общественных и административных зданий, дороги, ирригационные системы.

Руководству и ответственным за работу городского транспорта поручено наладить режим работы общественного транспорта, выявлять нарушение в их работе и своевременно предотвращать их.

Коммунальным службам вменено в обязанность в зимнее время держать в надлежащем виде все дороги, обеспечив спецтехнику своевременно ГСМ.

Соответаствующим структурам торговли, рынкам, структурам общепита поручено работать в соответствии с законом, повысить уровень обслуживания, убрать с улиц все виды объектов уличной торговли, обеспечить ввоз только высококачественной продукции и др.

Сессия утвердила бюджет города на 2018 год, «Программу социально-экономического развития города Душанбе в период до 2025 года» и другие вопросы.