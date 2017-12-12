В Аммане 11 декабря состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем Сената парламента Хашемитского Королевства Иордании Фейсалом Окифом аль-Файезом.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы межпарламентских отношений между Таджикистаном и Иорданией, где была дана высокая оценка роли парламента в развитии и укреплении дружеских отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны выразили заинтересованность в расширении межпарламентских связей и подчеркнули важность развития этих отношений для подготовки правовой основы многостороннего сотрудничества, в том числе в различных областях экономики и социальной сферы, безопасности.

1 /9

Эмомали Рахмон также 11 декабря посетил ряд древних и исторических достопримечательностей этой страны.

Президент Таджикистана в городе Амман посетил Цитадель, музей Иордании, исторические памятники древнего города Петры, Мертвое море и западный берег реки Иордан.

Все фото предоставлены пресс-службой главы государства