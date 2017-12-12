Стал известен еще один соперник чемпиона Таджикистана душанбинского «Истиклола» по групповому раунду Кубка АФК-2018 в квартете «D» зоны «Центр». Им стал ашхабадский «Алтын Асыр», сообщает официальный сайт ФФТ.

Футболисты «Алтын Асыра» в четвертый раз в своей истории стали победителями чемпионата Туркменистана. В рамках группового раунда Кубка АФК-2018 «Истиклол» встретится с «Алтын Асыром» 14 марта в Ашхабаде и 16 мая – в Душанбе.

Таким образом, в квартете «D» Кубка АФК-2018 выступят три чемпиона – «Истиклол» (Таджикистан), «Алай» (Кыргызстан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан), а также победитель раунда плей-офф, который определится 20 февраля.

В предварительных играх 23 и 30 января сыграют обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский «Дордой» и вице-чемпион Туркменистана «Ахал». Победитель этой пары на стадии плей-офф встретится с серебряным призером чемпионата Таджикистана и обладателем Национального Кубка «Худжандом». Первый матч плей-офф пройдет 13 февраля либо в Бишкеке, либо в Ашхабаде, а ответная игра состоится 20 февраля в Худжанде.

Групповой этап Кубка АФК-2018 в Центральной зоне начнется 7 марта, а завершится 16 мая. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. После завершения группового раунда будут сыграны интерзональные полуфиналы и финалы, а затем уже главный, финальный поединок, который будет сыгран 27 октября.